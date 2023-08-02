Тарантино захотел снять Брюса Уиллиса в своем последнем фильме

Тарантино решил предложить роль Брюсу Уиллису в фильме «Кинокритик»

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино хочет предложить роль в своем последнем фильме «Кинокритик» актеру Брюсу Уиллису, у которого диагностировали лобно-височную деменцию. Об этом сообщает Daily Express.

По словам источника издания, кинематографист хочет предложить Уиллису камео в картине. При этом уточняется, что Тарантино готов принять отказ, если семья актера примет такое решение из-за состояния здоровья Уиллиса.

Ранее Тарантино поделился новыми подробностями своего последнего фильма. В конце марта режиссер подтвердил, что закончил сценарий к «Кинокритику».

В марте прошлого года актриса Деми Мур сообщила, что из-за прогрессирующей афазии Брюс Уиллис вынужден был завершить актерскую карьеру. Из-за болезни он потерял возможность нормально разговаривать и запоминать тексты.