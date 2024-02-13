Латыши организовали производство наркотиков в заброшенной российской деревне

Два брата из Латвии организовали производство наркотиков в Новгородской области

Крупное производство синтетических наркотиков обнаружила полиция Новгородской области в деревне Рябутки. По данным издания «Царьград», производство было организовано двумя братьями, являющимися гражданами Латвии.

Стало известно, что в практически заброшенной деревне они изготовили 44 килограмма запрещенного вещества. Латыши переехали в Россию специально, с намерением изготовления наркотических веществ для последующей продажи на территории страны.

В их доме при обыске были обнаружены не только наркотики, но и компоненты для их изготовления. На данный момент ведутся поиски других возможных подельников. Правоохранители считают, что в российском регионе действовала целая преступная сеть.

Ранее сообщалось, что на Западной Украине пограничники сбили беспилотник, перевозивший 22,5 килограмма наркотического вещества. БПЛА был сбит на окраине одного из пограничных населенных пунктов.

