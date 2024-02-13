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18:10, 13 февраля 2024Наука и техника

ИИ поможет расшифровать письменность древней цивилизации

Microsoft: ИИ расшифрует линейное письмо А, созданное три тысячи лет назад

Фото: Bram Van Oost / Unsplash

В корпорации Microsoft заявили, что с помощью искусственного интеллекта (ИИ) смогут расшифровать древнюю письменность. Об этом сообщает издание MSPowerUser.

Топ-менеджер компании Михаил Парахин в соцсети X отметил, что производительности будущих моделей ИИ окажется достаточно, чтобы расшифровать древнюю письменность. Парахин рассказал, что ИИ от Microsoft поможет рассекретить так называемое линейное письмо А — письменность из эгейской группы, созданную более трех тысяч лет назад.

«Расшифровка линейного письма А была бы монументальным достижением, дающим неоценимую информацию о минойской цивилизации, ее языке и культуре», — прокомментировали сообщение журналисты медиа. Парахин также заметил, что модель GPT-4 недостаточно мощная для этих целей, однако расшифровать древнюю письменность будет способна GPT-5.

По словам специалистов MSPowerUser, даже если новая модель от Microsoft не расшифрует линейное письмо А, она может дать инструменты для анализа и распознавания образов: «Ее потенциал помочь нашему пониманию прошлого неоспорим».

Ранее ученый Университета Луисвилля (США) Роман Ямпольский предупредил о том, что ИИ может стать неконтролируемым. По его мнению, ученые должны найти баланс между высокоразвитым ИИ и безопасностью.

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      Андрей Ставицкий
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