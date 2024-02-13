Массовая драка подростков и мужчин у ТРЦ в Петербурге попала на видео

Появилось видео с массовой дракой мужчин и подростков у ТРЦ в Санкт-Петербурге

Массовая драка мужчин и подростков у торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Галерея» на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге попала на видео. Соответствующие кадры появились у Telegram-канала «Mash на Мойке».

На представленном ролике видно, как несовершеннолетние сначала громко выясняют отношения. Затем подростки набрасываются друг на друга с кулаками, к конфликту подключается взрослый мужчина. Гости ТРЦ в страхе убегают и не вмешиваются в ситуацию.

Как утверждает издание, накануне одна компания сделала замечание другой из-за мата в зоне фуд-корта. После этого толпа продолжила ссору снаружи ТРЦ. Полиция организовала проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в петербургскую полицию для разбирательства доставили пятерых участников стычки: четверых несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет и 22-летнего мужчину. Оперативники провели со школьниками профилактическую беседу и передали их родителям.