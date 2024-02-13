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13:04, 13 февраля 2024Россия

Стала известна причина массовой драки мужчин и подростков у ТРЦ в Петербурге

Драка между подростками и мужчинами у ТРЦ в Петербурге случилась из-за замечания

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Массовая драка между подростками и мужчинами у торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Галерея» на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге случилась из-за замечания о нецензурной лексике. Причина конфликта стала известна 78.ru.

По сведениям телеканала, после потасовки в больницу самостоятельно обратились двое юношей 16 и 17 лет. Они заявили, что их избили неизвестные. У обоих пострадавших врачи диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины. Состояние младшего из подростков оценивается как удовлетворительное, старшего — средней тяжести.

В петербургскую полицию для разбирательства доставили пятерых участников стычки: четверых несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет и 22-летнего мужчину. Оперативники провели со школьниками профилактическую беседу и передали их родителям. В отношении совершеннолетнего молодого человека составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Ранее мать одного из пострадавших несовершеннолетних рассказала, что к компании ее сына сначала подошел подросток лет 14 с ножом и начал высказывать угрозы. Затем, по ее версии, к выяснению отношений подключились взрослые.

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      Анна Щербакова
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