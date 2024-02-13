Подростки и мужчины устроили массовую драку возле ТРЦ в Петербурге

Трое подростков и пятеро мужчин устроили драку возле ТРЦ в Санкт-Петербурге

Трое подростков и пятеро мужчин азиатской внешности устроили драку возле торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Галерея» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила «Фонтанка».

Как выяснило издание, конфликт произошел вечером 11 февраля. Итогом стычки стали как минимум две закрытые черепно-мозговые травмы, ссадины одного лица, ушибы одного бедра и мягких тканей затылка.

Мать одного из пострадавших несовершеннолетних разъяснила, что к компании ее сына сначала подошел подросток лет 14 с ножом и начал высказывать угрозы.

«Те ответили, мол, у нас тоже есть. И только договорились о том, что все убирают ножи, подлетел один из взрослых уже из этой компании и просто ударил моего сына в лицо. Били очень сильно», — пояснила женщина.

Побитых старшеклассников доставили в больницу, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Родители пострадавших дали объяснения полиции, подписали протоколы. Нападавших стали вычислять по камерам наблюдения.

Ранее сообщалось, что в Омске студенты юридического колледжа устроили массовую драку из-за девушки.