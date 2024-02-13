Порядок продажи купленного на маткапитал жилья пересмотрят

В Госдуме рассмотрят проект по облегчению сделок с маткапиталом

В Госдуме планируют рассмотреть в первом чтении проект, который облегчит сделки с маткапиталом. Об этом сообщает агентство новостей «Доступ».

Поправки к закону позволят упростить продажу квартир, купленных в ипотеку на средства маткапитала. Согласно документу, при сделках с такой недвижимостью не придется выделять в ней детскую долю. Это обязательство будет перенесено на новое жилье, если оно окажется больше по площади или дороже по кадастровой стоимости. Одобрение органов опеки в ряде случаев не потребуется, отмечает агентство.

С предложением изменить порядок продажи жилья с маткапиталом в апреле 2022 года выступила глава думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По задумке депутата, такое нововведение облегчит отношения с органами опеки и устранит преграды для семей при проведении сделок для улучшения жилищных условий или переезда.

По действующему законодательству, если на покупку жилья тратится маткапитал, ребенку обязательно полагается доля площади такого объекта. Подобную недвижимость нельзя продать без разрешения органов опеки и документов на заключение сделки. Обычно проверка занимает много времени, и в продаже жилья могут отказать, если ребенку, вне зависимости от возраста, не будет предоставлена равноценная доля. Кроме того, четких критериев по этому показателю не предусмотрено, говорится в пояснительной заметке.