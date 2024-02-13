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17:08, 13 февраля 2024Бывший СССР

Медведчук рассказал о своем обмене на иностранных наемников

Медведчук заявил, что в 2022 году его обменяли на 10 иностранных наемников

Фото: Press service of State Security Service of Ukraine / Reuters

Экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, возглавляющий движение «Другая Украина», заявил, что в 2022 году его обменяли на десятерых иностранных наемников. Его цитирует РИА Новости.

«Меня обменяли на иностранцев, воевавших на стороне Зеленского и попавших в плен российской армии. Обмен, в результате которого меня освободили, был многоступенчатый. (…) Меня обменяли на десятерых иностранцев из общего списка», — сказал он. Медведчук уточнил, что в списках на обмен были бойцы бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), иностранные наемники и другие военные.

Ранее политик подал в суд на Верховную Раду из-за того, что его лишили депутатского мандата. До этого Медведчук заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский предлагал ему уехать за границу на несколько месяцев. По его словам, это произошло во время домашнего ареста. Медведчук считает, что команда президента страны видела в нем угрозу.

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      Кристина Есикова
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