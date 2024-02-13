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16:06, 13 февраля 2024Среда обитания

Константин Меладзе поднял цену на особняк в Крыму почти до 400 миллионов рублей

Продюсер Константин Меладзе поднял цену на дом в Крыму до 396 миллионов рублей

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Вилла композитора и продюсера Константина Меладзе в Крыму, выставленная на продажу более года назад, подорожала почти до 400 миллионов рублей. Об этом, ссылаясь на данные из объявления на сайте недвижимости, сообщает aif.ru.

Речь идет о доме постройки 2014 года, расположенном на Южном берегу Крыма на территории коттеджного поселка «Вилла роз» в поселке Гурзуф. Известно, что принадлежащий Меладзе двухэтажный особняк является самым большим на территории поселка — его площадь составляет более 700 квадратных метров. Помимо дома, на участке размером в 12 гектаров находится бассейн.

Изначально виллу выставили на продажу за 300 миллионов рублей, после чего на некоторое время ее стоимость снизилась до 289 миллионов рублей. Однако недавно, несмотря на то, что покупателя не удается найти уже долгое время, композитор поднял цену до 396 миллионов рублей.

В начале февраля сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил национализировать виллу певицы Софии Ротару в Ялте и «переоборудовать» ее под Дворец бракосочетания.

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      Полина Кислицына
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