Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:52, 6 февраля 2024Среда обитания

Предсказана судьба виллы Софии Ротару в Крыму

Сенатор Цеков предложил переделать виллу Ротару в Ялте в Дворец бракосочетания

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

В Крыму предложили национализировать виллу певицы Софии Ротару в Ялте и переделать ее под Дворец бракосочетания. Такую судьбу недвижимости артистки предсказал сенатор от региона Сергей Цеков, его слова передает ТАСС.

Автор инициативы считает, что особняк нужно передать Ялтинскому городскому округу. Основанием для этого, по мнению сенатора, служит антироссийская позиция Ротару — певица финансово поддерживала Вооруженные силы Украины и была против присоединения Крыма.

«В Ялте, как мне кажется, не очень хороший Дворец бракосочетания. Отличное расположение виллы, это набережная Ялты. Так что для Дворца бракосочетания вполне подходит», — пояснил Цеков.

Ранее в Крыму вынесли на обсуждение вопрос о национализации виллы в Ялте, которая принадлежит Ротару. Вырученные средства сенатор Цеков предложил направить Вооруженным силам России. Саму артистку также захотели лишить звания почетной гражданки города.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Швеция завершила расследование диверсий на «Северных потоках»

      Глава МИД Украины понадеялся на новые снаряды от Португалии

      Неизвестный попытался сорвать концерт SHAMAN в Екатеринбурге

      Названы районы Москвы с наибольшим выбором «вторички»

      В России оценили риски нехватки бананов

      Военный раскрыл главное преимущество российского комплекса «Прометей»

      Полковнику МЧС Москвы вынесли приговор по делу о взятке

      Популярный горнолыжный курорт России закрылся из-за непогоды

      В России и Белоруссии решат вопрос с единым списком экстремистов

      В России объяснили суть заочного ареста Арестовича

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше