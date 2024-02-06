Предсказана судьба виллы Софии Ротару в Крыму

Сенатор Цеков предложил переделать виллу Ротару в Ялте в Дворец бракосочетания

В Крыму предложили национализировать виллу певицы Софии Ротару в Ялте и переделать ее под Дворец бракосочетания. Такую судьбу недвижимости артистки предсказал сенатор от региона Сергей Цеков, его слова передает ТАСС.

Автор инициативы считает, что особняк нужно передать Ялтинскому городскому округу. Основанием для этого, по мнению сенатора, служит антироссийская позиция Ротару — певица финансово поддерживала Вооруженные силы Украины и была против присоединения Крыма.

«В Ялте, как мне кажется, не очень хороший Дворец бракосочетания. Отличное расположение виллы, это набережная Ялты. Так что для Дворца бракосочетания вполне подходит», — пояснил Цеков.

Ранее в Крыму вынесли на обсуждение вопрос о национализации виллы в Ялте, которая принадлежит Ротару. Вырученные средства сенатор Цеков предложил направить Вооруженным силам России. Саму артистку также захотели лишить звания почетной гражданки города.