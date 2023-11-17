В Крыму захотели национализировать отель Софии Ротару

Глава Госсовета Крыма заявил о возможности национализации отеля Софии Ротару

В Крыму собрались рассмотреть вопрос национализации отеля в Ялте, принадлежащего советской и украинской певице Софии Ротару. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Госсовета (парламента) республики Владимира Константинова.

Владение недвижимостью не делает певицу крымчанкой, объяснил глава Госсовета. Певица, по его словам, не разделяла позицию республики по ряду значимых вопросов, не внесла положительного вклада в ее функционирование.

По словам Константинова, в республике продолжает функционировать антитеррористическая комиссия. Детали ее работы не раскрываются, пока не приняты конкретные решения, заявил он.

О том, что отель Ротару в центре Ялты задумали национализировать и продать на торгах, стало известно в начале ноября. По данным Telegram-канала Mash, певица знает об этом и собирается сама реализовать здание на торгах. Отмечается, что сначала Ротару не хотела отдавать свою собственность по низкой цене и переоформила имущество на сына. Однако слухи о национализации заставили ее пересмотреть свой подход, после чего риэлторы стали обзванивать потенциальных покупателей с предложением поторговаться.

Бывший директор и музыкальный продюсер артистки Сергей Лавров считает «небольшим просчетом» то, что певица создавала объект под себя. В нем нет отдельного въезда, территории и бассейна, а внутренне наполнение получилось очень дорогим, заявил он.

