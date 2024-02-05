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17:53, 5 февраля 2024Культура

Владеющую отелем в Ялте Ротару захотели лишить звания почетной гражданки города

Русская община Крыма призвала лишить Софию Ротару звания почетной гражданки Ялты
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певицу Софию Ротару, владеющую отелем в Ялте, захотели лишить звания почетной гражданки города. Об этом сообщил заместитель председателя Русской общины Крыма Владимир Резанов в эфире «Радио Крым».

По словам Резанова, инициативу поддержали на президиуме общины. «Принято решение обратиться к руководству Ялты», — отметил он.

В беседе с RT зампред подчеркнул, что предложение о лишении артистки звания «назревало давно». Он напомнил, что Ротару финансирует Вооруженные силы Украины, поддержала украинскую армию после начала СВО и не признала Крым российским в 2014 году.

Ранее в Крыму вынесли на обсуждение вопрос о национализации отеля в Ялте, принадлежащего Ротару. Вырученные средства крымский сенатор Сергей Цеков предложил направить Вооруженным силам России.

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      Мария Рюрикова
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