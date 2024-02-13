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07:04, 13 февраля 2024Силовые структуры

Мизулина обратится в СК по поводу торгующей кадрами ребенка блогерши

Мизулина обратится в СК России из-за блогерши, торгующей кадрами своего ребенка
Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Pres

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратится в Следственный комитет (СК) России по поводу деятельности блогерши Дарьи Суднишниковой. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, девушка торгует в социальных сетях «материалами с детской порнографией» — кадрами своего малолетнего ребенка. «Готовим обращение в СК России», — подчеркнула она.

Мизулина отметила, что ранее неоднократно обращалась в правоохранительные органы из-за распространения блогершей запрещенного контента.

Суднишникова получила известность благодаря своей ранней беременности. Об этом стало известно в середине января 2020 года. Учащаяся на тот момент в седьмом классе девочка решила сохранить ребенка. Региональное следствие возбудило уголовное дело, по данным которого в ноябре 13-летняя школьница вступила в сексуальные отношения со знакомым и забеременела. В эфире одной из телепередач она и ее 10-летний друг Иван рассказали о своей любви.

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      Марина Совина
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