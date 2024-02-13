Мизулина обратится в СК по поводу торгующей кадрами ребенка блогерши

Мизулина обратится в СК России из-за блогерши, торгующей кадрами своего ребенка

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратится в Следственный комитет (СК) России по поводу деятельности блогерши Дарьи Суднишниковой. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, девушка торгует в социальных сетях «материалами с детской порнографией» — кадрами своего малолетнего ребенка. «Готовим обращение в СК России», — подчеркнула она.

Мизулина отметила, что ранее неоднократно обращалась в правоохранительные органы из-за распространения блогершей запрещенного контента.

Суднишникова получила известность благодаря своей ранней беременности. Об этом стало известно в середине января 2020 года. Учащаяся на тот момент в седьмом классе девочка решила сохранить ребенка. Региональное следствие возбудило уголовное дело, по данным которого в ноябре 13-летняя школьница вступила в сексуальные отношения со знакомым и забеременела. В эфире одной из телепередач она и ее 10-летний друг Иван рассказали о своей любви.