Молодой россиянин стал курьером мошенников и попался

В Красноярском крае полиция задержала курьера, похитившего 650 тыс. рублей

В Красноярском крае полиция задержала 18-летнего местного жителя, который стал курьером мошенников и успел похитить 650 тысяч рублей у двух пенсионерок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Молодого фигуранта отправили под стражу.

По версии следствия, 90-летней пенсионерке позвонила неизвестная, представилась ее дочерью и заявила, что попала в аварию, поэтому ей якобы нужны деньги на лечение. Пожилая женщина поверила девушке и передала приехавшему к ней домой юноше 500 тысяч рублей. По такой же схеме была обманута 70-летняя жительница Енисейска — она отдала курьеру аферистов 150 тысяч рублей.

Во время допроса молодой человек рассказал, что нашел объявление о подработке в интернете. Он понимал, что совершает противоправные действия, помогая обманывать пожилых людей.

Ранее сотрудники полиции пресекли преступную деятельность группы аферистов, обманувших более 20 пенсионеров из Барнаула в возрасте от 73 до 92 лет.