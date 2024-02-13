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18:37, 13 февраля 2024Россия

Мощный пожар площадью в тысячу «квадратов» в российском доме попал на видео

Shot: в жилом доме в Анапе вспыхнул пожар площадью в тысячу квадратных метров

В жилом доме в Анапе вспыхнул мощный пожар площадью в тысячу квадратных метров, очевидцы сняли возгорание на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

На опубликованных изданием кадрах видно, что огонь охватил почти всю площадь дома в российском регионе. Судя по видео, пожар вспыхнул в мансарде здания. Отмечается, что жителей дома оперативно эвакуировали. О пострадавших не сообщается.

В МЧС сообщили, что возгорание уже тушат спасатели. «Всего к тушению привлекаются порядка 70 специалистов, работают 22 единицы техники», — сообщили в службе.

Ранее сообщалось, что жители районов юга-востока Москвы сообщили об огненном зареве в небе. Позже выяснилось, что причиной вспышки стал полыхающий факел нефтеперерабатывающего завода.

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      Марк Леонов
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