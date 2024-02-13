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07:45, 13 февраля 2024Россия

Жители юга-востока Москвы сообщили об огненном зареве в небе

Shot: жители районов юга-востока Москвы сообщили об огненном зареве в небе
СюжетПожар в Москве

Фото: Дмитрий Норков / Лента.ру

Жители районов юга-востока Москвы сообщили об огненном зареве в небе. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По его данным, зарево увидели в Капотне, Марьино и Братеево в районе 2:30 ночи. Предварительно, причиной вспышки стал полыхающий факел нефтеперерабатывающего завода, на котором проводятся плановые работы по сжиганию топлива.

При этом, как утверждают некоторые очевидцы, к месту, где было видно зарево, направлялись скорая и две пожарных машины. В столичном главке МЧС, в свою очередь, комментируя информацию, сообщили, что действующих пожаров на территории Москвы на тот момент не было зафиксировано, информации о пострадавших также не поступало.

Ранее, в январе 2024 года, жители подмосковного Подольска стали свидетелями яркого излучения. Небо над городом на короткое время осветила мощная неизвестная вспышка. Явление попало на видео, которое распространилось в сети. Согласно предварительной версии, причиной мощных вспышек стал взрыв на электроподстанции в столичной Щербинке.

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      Анастасия Шейкина
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