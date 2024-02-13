Москвичам назвали срок окончания гололеда

«Фобос»: ледяные дожди покидают Москву

Ледяные дожди покинут Москву во вторник, 13 февраля. Срок окончания осадков, принесших в столицу гололед, назвали эксперты центра погоды «Фобос», сообщают «Метеовести».

По словам синоптиков, причиной гололеда стал активный циклон и его теплый фронт. Однако во вторник его оттеснит на юг антициклон, благодаря чему ледяной дождь в Москве прекратится. Согласно прогнозам, к концу недели в Европейскую часть России придется очередной циклон с новой волной замерзших осадков, однако на этот раз они не доберутся до столицы.

13 февраля в Москве ожидается четыре градуса тепла и осадки в виде снега, которые прекратятся в среду. До пятницы в городе будет держаться температура от минус 10 до минус 13 градусов. В субботу столицу накроют облачные поля атлантического циклона, но без гололеда.

Ранее в Воронеже детям пришлось буквально катиться в школу из-за сильной гололедицы. Дорога к учебному заведению полностью покрылась толстым слоем льда.