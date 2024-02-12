Российским детям пришлось катиться в школу по льду

В Воронеже детям пришлось катиться в школу по льду

В Воронеже детям пришлось буквально катиться в школу из-за сильной гололедицы. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «Подъем».

На записи, сделанной одной из камер видеонаблюдения, можно увидеть, насколько сильно заледенела дорога в школу на улице Окружной из-за дождя и отрицательной температуры: дети и взрослые передвигаются по ней с трудом, не обходится и без падений. Кроме того, воронежцы сообщают, что в травмпунктах наблюдается большое количество пострадавших.

В администрации города заверили, что в ближайшее время проведут дополнительную обработку улицы. «Этот участок находится в зоне ответственности комбината благоустройства Левобережного района. Он обрабатывается противогололедными материалами, но в связи со сложившимися погодными условиями проведение обработки требуется повторять. Комбинатом благоустройства эти работы запланированы и будут проведены в ближайшее время», — рассказал журналисту издания представитель мэрии.

В свою очередь, глава Воронежа Вадим Кстенин в Telegram-канале заявил, что сотрудники коммунальных служб продолжают «в круглосуточном режиме обрабатывать магистрали, засыпать песком пешеходные дорожки и остановочные площадки, разворотные кольца». Помимо этого, мэр города поручил завезти максимальное количество пескосмеси и рассыпать ее во дворах многоэтажных домов и объявил внеплановый зимний субботник во вторник, 13 февраля.