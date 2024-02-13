Мушки перед глазами оказались симптомом опасной болезни

Офтальмолог Байбородов: мушки перед глазами могут говорить об отслоении сетчатки

Мушки и яркие вспышки перед глазами могут говорить о развитии опасной болезни, рассказал врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Ярослав Байбородов. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» он сообщил, симптомом какого состояния оказались эти признаки.

По словам Байбородова, большое количество мушек перед глазами и яркие вспышки могут свидетельствовать о начале отслоения сетчатки глаза. «В этот момент стекловидное тело начинает дергать за сетчатку, и важно сразу обратиться к офтальмологу. Лазерный хирург может найти зоны дистрофии и вовремя сделать лазеркоагуляцию», — назвал врач способ остановить дегенеративный процесс.

Первым признаком уже состоявшегося отслоения сетчатки Байбородов назвал возникновение темной завесы. Если же отслоение доходит до центра сетчатки, то такая ситуация требует неотложного хирургического вмешательства.

Ранее офтальмолог и офтальмохирург Виктор Борзых перечислил наиболее полезную для зрения пищу. Морскую рыбу (лосось, тунец, сардины) он назвал незаменимым источником докозагексаеновой кислоты, которая является ключевым компонентом сетчатки.