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18:24, 13 февраля 2024Забота о себе

Мушки перед глазами оказались симптомом опасной болезни

Офтальмолог Байбородов: мушки перед глазами могут говорить об отслоении сетчатки

Фото: i.bur / Shutterstock / Fotodom

Мушки и яркие вспышки перед глазами могут говорить о развитии опасной болезни, рассказал врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Ярослав Байбородов. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» он сообщил, симптомом какого состояния оказались эти признаки.

По словам Байбородова, большое количество мушек перед глазами и яркие вспышки могут свидетельствовать о начале отслоения сетчатки глаза. «В этот момент стекловидное тело начинает дергать за сетчатку, и важно сразу обратиться к офтальмологу. Лазерный хирург может найти зоны дистрофии и вовремя сделать лазеркоагуляцию», — назвал врач способ остановить дегенеративный процесс.

Первым признаком уже состоявшегося отслоения сетчатки Байбородов назвал возникновение темной завесы. Если же отслоение доходит до центра сетчатки, то такая ситуация требует неотложного хирургического вмешательства.

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      Александра Лисица
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