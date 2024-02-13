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04:55, 13 февраля 2024Мир

В МВФ оценили решение Запада о конфискации российских активов

МВФ: решение Запада о конфискации активов России требует юридической поддержки

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Решение Запада о конфискации суверенных российских активов должно получить юридическую поддержку для предотвращения возможных рисков в будущем. Об этом заявила первый заместитель главы Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат, пишет Foreign Policy.

По ее словам, организация не участвует в обсуждении данной инициативы. Она рассказала о планах фонда оценить влияние инициативы на отдельные страны и на мировую экономику.

«Всегда нужно быть уверенным, что все, что вы делаете, имеет достаточную юридическую поддержку», — высказалась она.

Накануне, 12 февраля, Совет Евросоюза утвердил решение о хранении прибыли от российских активов для их последующего использования в интересах Украины. Европейские депозитарии не смогут использовать такие доходы по своему усмотрению и должны хранить их на отдельных счетах.

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      Марина Совина
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