На Украине испугались готовности Сырского выполнять поручения Зеленского

Экс-замминистра Тука испугался готовности Сырского выполнять прихоти Зеленского

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука испугался готовности главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Александра Сырского выполнять поручения Владимира Зеленского. Его слова приводит РИА Новости.

«Когда я слышу в адрес Сырского высказывание "генерал-мясник", это обусловлено только тем, что он стремится выполнить любые прихоти верховного главнокомандующего, не обращая внимания на обстоятельства, возможные жертвы и потери. Вот эта особенность генерала Сырского меня беспокоит больше всего», — сказал он.

Тука подчеркнул, что если такая тенденция останется, то это повлечет очень негативные последствия. Экс-замминистра также назвал мастерством главкома сохранять баланс между неизбежными потерями и их целесообразностью. Тука также призвал Сырского помнить, что он профессиональный военнослужащий, а не Зеленский.