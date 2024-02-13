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10:44, 13 февраля 2024Бывший СССР

Полковник предрек проведение ВСУ военных операций «на грани фола»

Полковник Матвийчук предрек проведение ВСУ военных операций «на грани фола»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужны военные операции, чтобы Запад продолжал выделять деньги Киеву, однако у Вооруженных сил Украины (ВСУ) сегодня нет ни сил, ни средств для проведения более-менее успешных наступлений, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он предрек ВСУ проведение операций «на грани фола» при главнокомандующем Александре Сырском.

«Зеленский убрал [бывшего главкома ВСУ Валерия] Залужного, потому что Залужный абсолютно был неуправляем. Он решал вопросы авторитарно, не соглашался с выводами Зеленского. Новый главком Сырский — это карманный главком для Зеленского», — объяснил Матвийчук.

По словам военного эксперта, для президента Украины сегодня важно показать себя в роли сражающегося лидера.

«Сражающийся президент почитаем в Европе, почитаем в США. Под него могут дать денег. Для этого необходимы военные операции. Конечно, что прикажет Зеленский, то Сырский и выполнит», — добавил он.

Но ситуация в ВСУ такова, что сейчас нет ни средств, ни сил для того, чтобы вести какие-то более-менее успешные операции. Значит, операции будут рискованные, на грани фола и приведут к массовой гибели солдат

Анатолий Матвийчукполковник в отставке
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Ранее бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что новый главком ВСУ Сырский может пойти на рискованные операции ради президента Владимира Зеленского, чтобы осуществить его запрос на медийные победы.

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