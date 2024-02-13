Полковник предрек проведение ВСУ военных операций «на грани фола»

Полковник Матвийчук предрек проведение ВСУ военных операций «на грани фола»

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужны военные операции, чтобы Запад продолжал выделять деньги Киеву, однако у Вооруженных сил Украины (ВСУ) сегодня нет ни сил, ни средств для проведения более-менее успешных наступлений, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он предрек ВСУ проведение операций «на грани фола» при главнокомандующем Александре Сырском.

«Зеленский убрал [бывшего главкома ВСУ Валерия] Залужного, потому что Залужный абсолютно был неуправляем. Он решал вопросы авторитарно, не соглашался с выводами Зеленского. Новый главком Сырский — это карманный главком для Зеленского», — объяснил Матвийчук.

По словам военного эксперта, для президента Украины сегодня важно показать себя в роли сражающегося лидера.

«Сражающийся президент почитаем в Европе, почитаем в США. Под него могут дать денег. Для этого необходимы военные операции. Конечно, что прикажет Зеленский, то Сырский и выполнит», — добавил он.

Но ситуация в ВСУ такова, что сейчас нет ни средств, ни сил для того, чтобы вести какие-то более-менее успешные операции. Значит, операции будут рискованные, на грани фола и приведут к массовой гибели солдат Анатолий Матвийчук полковник в отставке

Ранее бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что новый главком ВСУ Сырский может пойти на рискованные операции ради президента Владимира Зеленского, чтобы осуществить его запрос на медийные победы.