На Украине посадили клирика УПЦ за поддержку России

СБУ: клирика УПЦ осудили на пять лет за поддержку России

На Украине суд приговорил к пяти годам заключения клирика канонической Украинской православной церкви (УПЦ) за поддержку России. Об этом сообщает Служба безопасности республики (СБУ) в Telegram.

По версии следствия, настоятель храма Днепропетровской епархии УПЦ во время проповедей якобы оправдывал проведение спецоперации. «Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигуранта и в сентябре 2022 года задержали его в собственном доме», — заявили в ведомстве.

Во время обысков у клирика УПЦ изъяли мобильные телефоны. Суд признал его виновным по статье об оправдании «агрессии России против Украины» и приговорил настоятеля храма к пяти годам тюрьмы.

Ранее СБУ обвинила иеродиакона УПЦ в организации провокаций в Киево-Печерской лавре. Он якобы действовал в пользу России, отмечали в ведомстве. Как сообщалось, клирик пытался расшатать общественно-политическую обстановку в Киеве под видом «акций протеста».