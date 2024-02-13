На Украине посадили клирика УПЦ за поддержку России
На Украине суд приговорил к пяти годам заключения клирика канонической Украинской православной церкви (УПЦ) за поддержку России. Об этом сообщает Служба безопасности республики (СБУ) в Telegram.
По версии следствия, настоятель храма Днепропетровской епархии УПЦ во время проповедей якобы оправдывал проведение спецоперации. «Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигуранта и в сентябре 2022 года задержали его в собственном доме», — заявили в ведомстве.
Во время обысков у клирика УПЦ изъяли мобильные телефоны. Суд признал его виновным по статье об оправдании «агрессии России против Украины» и приговорил настоятеля храма к пяти годам тюрьмы.
Ранее СБУ обвинила иеродиакона УПЦ в организации провокаций в Киево-Печерской лавре. Он якобы действовал в пользу России, отмечали в ведомстве. Как сообщалось, клирик пытался расшатать общественно-политическую обстановку в Киеве под видом «акций протеста».