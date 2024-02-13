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13:04, 13 февраля 2024Бывший СССР

На Украине предупредили о возможности призыва в ВСУ осужденных уклонистов

Замглавы Нацполиции Украины Цуцкиридзе: осужденные уклонисты подлежат призыву

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Осужденные за уклонение от мобилизации украинцы получают условные сроки, поэтому сохраняется возможность их призыва на службу в Вооруженные силы республики (ВСУ). Об этом предупредил замглавы Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе, пишет издание «Страна.ua» в Telegram.

«Суды учитывают моральное состояние, какие-то этические вещи, наличие родственников, находящихся на содержании этих людей, детей, их аргументы по поводу непригодности к службе, хотя медицинская комиссия предоставляет справку, что он годен», — рассказал Цуцкиридзе.

По его словам, приговоры уклонистам часто прописывают так, чтобы они подлежали мобилизации до окончания срока наказания. Цуцкиридзе добавил, что суды при этом проходят довольно долго.

Ранее сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали рекордную по численности группу из 40 уклонистов от призыва вблизи границы с Венгрией. Мужчины из 11 украинских областей заполнили два микроавтобуса.

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      Алевтина Запольская
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