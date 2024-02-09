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08:15, 9 февраля 2024Бывший СССР

На границе Украины задержали рекордную по численности группу уклонистов

ГПСУ: рекордную группу из 40 украинцев задержали на границе с Венгрией

Фото: Stringer / Reuters

Сотрудники Госпогранслужбы (ГПСУ) Украины задержали рекордную по численности группу из 40 уклонистов от призыва вблизи границы с Венгрией. Об этом рассказали в Telegram-канале ведомства.

Пограничники остановили два микроавтобуса, внутри оказались жители из 11 украинских областей. Организаторы, помогавшие мужчинам бежать из страны, взяли за свои услуги от 4,5 тысячи до 8,5 тысячи долларов.

Это задержание военнообязанных украинцев при попытке покинуть республику стало самым массовым с начала конфликта.

Ранее пленные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили, что в армию республики массово призывают людей, не годных к службе ни по состоянию здоровья, ни по возрасту. Факт, что сотрудники территориальных центров комплектации (ТЦК, аналог военкомата) применяли силу при вручении повесток мужчинам на улицах и в общественных местах, признал даже президент страны Владимир Зеленский.

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      Александра Синицына
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