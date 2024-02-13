Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:53, 13 февраля 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о нехватке людей для ликвидации последствий обстрелов

Мэр города Днепра сообщил о нехватке людей для ликвидации последствий обстрелов

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В городе Днепр (ранее — Днепропетровск) не хватает людей на ликвидацию последствий обстрелов, заявил мэр города Борис Филатов. Его слова передает издание «Страна».

«Уважаемые керманычи (рулевые на украинском — прим. "Ленты.ру"), политические лидеры, министры и спецслужбисты. Уберите до конца войны своих собак. (...) У нас каждый раз если не ракета, то "Шахед", а все, кто может устранить аварию, или под ночным домашним арестом, или без брони ТЦК», — написал Филатов.

Мэр отметил, что вся энергосистема города «держится на ниточке» и он, возможно, пожалеет о публикации.

Ранее стало известно о повреждении ТЭС в украинском городе. Как отметили на предприятии, прекращена выработка электричества. «Серьезно повреждено оборудование предприятия. Станция прекратила выработку электроэнергии», — подчеркнули в пресс-службе.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Замом главкома ВСУ стал полковник, сделавший «первый выстрел» в Донбассе. В 2014 году он нарушил приказ, открыв огонь

      В Конгрессе США проигнорируют закон о помощи Украине

      Российский футболист рассказал о выступлении в экзотическом чемпионате

      Бывший участник КВН рассказал о нападении на него из-за выступления

      Уроженец Кении распотрошил голыми руками попугая дочери из-за клички Россия

      Россиянам раскрыли самые распространенные схемы мошенничества в соцсетях

      Россияне стали чаще путешествовать в Африке

      Российскому социологу попросили ужесточить наказание за оправдание терроризма

      Еще один министр обороны страны НАТО попал в больницу

      Российские специалисты захватили редкие дроны ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше