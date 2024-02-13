На Украине сообщили о нехватке людей для ликвидации последствий обстрелов

Мэр города Днепра сообщил о нехватке людей для ликвидации последствий обстрелов

В городе Днепр (ранее — Днепропетровск) не хватает людей на ликвидацию последствий обстрелов, заявил мэр города Борис Филатов. Его слова передает издание «Страна».

«Уважаемые керманычи (рулевые на украинском — прим. "Ленты.ру"), политические лидеры, министры и спецслужбисты. Уберите до конца войны своих собак. (...) У нас каждый раз если не ракета, то "Шахед", а все, кто может устранить аварию, или под ночным домашним арестом, или без брони ТЦК», — написал Филатов.

Мэр отметил, что вся энергосистема города «держится на ниточке» и он, возможно, пожалеет о публикации.

Ранее стало известно о повреждении ТЭС в украинском городе. Как отметили на предприятии, прекращена выработка электричества. «Серьезно повреждено оборудование предприятия. Станция прекратила выработку электроэнергии», — подчеркнули в пресс-службе.