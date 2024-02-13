Стало известно о повреждении ТЭС в украинском городе

В украинском городе Днепре получила повреждения ТЭС

Тепловая электростанция (ТЭС) получила повреждения в городе Днепре (ранее — Днепропетровск). Об этом со ссылкой на компанию «ДТЭК» пишет ТАСС.

Как отметили на предприятии, прекращена выработка электричества. «Серьезно повреждено оборудование предприятия. Станция прекратила выработку электроэнергии», — подчеркнули в пресс-службе.

О какой станции идет речь, неизвестно. По данным Telegram-канала украинского издания «Страна.ua», это ТЭС в городе Днепре.

Ранее стало известно, что из-за взрывов в одном из восточных регионов Украины получила повреждения ТЭС. Кроме того, пострадала высоковольтная линия в одной из центральных областей страны.