На Украине суд отказал восстановить экс-депутата Рады в вузе

Во Львове суд отказался восстановить в должности профессора экс-депутата Фарион

Галицкий районный суд Львова отказал восстановить экс-депутата Верховной Рады Украины Ирину Фарион в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Львовской политехники. Об этом сообщает «Общественное» со ссылкой на решение суда.

Бывший депутат Рады подала иск в суд 7 декабря 2023 года, чтобы обжаловать свое увольнение. Она требовала признать приказ ректора об увольнении противоправным и отменить его, восстановить ее в должности и взыскать с вуза средний заработок за весь период вынужденного прогула.

В своем Telegram-канале Ирина Фарион, комментируя решение суда заявила, что планирует подать апелляцию. По ее мнению, слова судьи «не имеют ничего общего с правовым обоснованием» и являются заказной политической публицистикой.

«Апелляция будет. Я не борюсь за восстановление в должности, потому что моя должность уже давно просто Ирина Фарион. Я борюсь за справедливость», — заявила экс-депутат.

В январе Ирина Фарион назвала Львов городом диверсантов. Причиной этого она назвала слишком большое количество жителей города, которые выбирают русскую речь для общения.