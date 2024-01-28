Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:11, 28 января 2024Бывший СССР

На Украине нарекли Львов «городом диверсантов»

Экс-депутат Рады Фарион нарекла Львов «городом диверсантов» из-за русской речи

Фото: Павел Паламарчук / РИА Новости

Экс-депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион пожаловалась, что во Львове проживает слишком много людей, которые выбирают русскую речь для общения. За это политик нарекла его «городом диверсантов», ее слова приводит канал PAI.

«Я, как только это началось, и Львов превратился в город диверсантов, — я иду по площади Рынок, там говорят на русском языке — откуда я знаю, что это не москаль?» — объяснила свою позицию Фарион.

Она заявила, что Конституционный суд отказался признавать «русскоговорящее население» в качестве отдельной юридической категории на Украине, так что, по ее мнению, таких людей быть не должно.

Ранее Фарион заявила, что русскоязычных украинцев сегодня можно сравнить с маргиналами, так как в будущем они «будут выброшены на обочину общества». По ее словам, нежелание украинцев говорить на родном языке идет от лени и ненависти к своему народу.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В российском городе рухнула стена аварийного жилого дома, под угрозой весь подъезд. Версии властей и жильцов расходятся

      Названа вероятная причина нападения на журналистку во время семинара VIP-коуча

      В Польше заявили о невозможности Запада победить Россию

      В США назвали ситуацию с мигрантами в Техасе ловушкой для американцев

      Российские «Солнцепеки» трижды ударили по «опорникам» ВСУ под Купянском

      Фитнес-эксперт назвал оптимальное количество упражнений для тренировки

      В Польше осознали необходимость защититься от Украины

      На Украине нарекли Львов «городом диверсантов»

      Телескоп Уэбба обнаружил десятки молодых квазаров

      Последствия удара по объекту на Украине показали на фото

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше