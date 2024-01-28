На Украине нарекли Львов «городом диверсантов»

Экс-депутат Рады Фарион нарекла Львов «городом диверсантов» из-за русской речи

Экс-депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион пожаловалась, что во Львове проживает слишком много людей, которые выбирают русскую речь для общения. За это политик нарекла его «городом диверсантов», ее слова приводит канал PAI.

«Я, как только это началось, и Львов превратился в город диверсантов, — я иду по площади Рынок, там говорят на русском языке — откуда я знаю, что это не москаль?» — объяснила свою позицию Фарион.

Она заявила, что Конституционный суд отказался признавать «русскоговорящее население» в качестве отдельной юридической категории на Украине, так что, по ее мнению, таких людей быть не должно.

Ранее Фарион заявила, что русскоязычных украинцев сегодня можно сравнить с маргиналами, так как в будущем они «будут выброшены на обочину общества». По ее словам, нежелание украинцев говорить на родном языке идет от лени и ненависти к своему народу.