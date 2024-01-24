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21:49, 24 января 2024Бывший СССР

Экс-депутат Рады сравнила русскоязычных украинцев с маргиналами

Экс-депутат Рады Фарион: русскоязычных украинцев выбросят на обочину общества

Фото: Павел Паламарчук / РИА Новости

Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион заявила, что русскоязычных украинцев сегодня можно сравнить с маргиналами, так как в будущем они «будут выброшены на обочину общества». Ее слова приводит издание Страна в Telegram-канале.

«Они сами в этом виноваты. Вообще надо перестать их понимать, улыбаясь и желая вдохновения. Если вы не можете изменить кого-то, вы можете изменить себя — показать свою силу. Недавно я смотрела эпизод, как наши воины у москалей отбили овчарку. Так они этого пса научили украинским командам за один месяц — у пса была среда для команд», — привела пример Ирина Фарион.

По мнению экс-депутата Рады, нежелание украинцев говорить на родном языке идет от лени, ненависти к своему народу и якобы от комплекса, что русскоязычное население раньше господствовало в республике, а теперь роль хозяев хотят занять люди, говорящие на украинском языке.

Ранее Фарион осудила русскоговорящих солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) за негативное влияние на ход конфликта. До этого она предлагала уничтожать отказывающихся переходить на государственный язык русскоязычных жителей Украины.

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      Александра Синицына
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