Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:08, 4 января 2024Бывший СССР

Экс-депутат Рады раскритиковала русскоязычных солдат ВСУ

Фарион осудила русскоговорящих солдат ВСУ за негативное влияние на ход конфликта
Ирина Фарион

Ирина Фарион. Фото: Евгений Котенко / РИА Новости

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), общающиеся между собой на русском языке, негативно влияют на ход конфликта с Россией. С такой критикой выступила экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион в беседе с каналом ISLND TV.

«Каждое мгновение может быть решающим тогда, если, не дай бог, ты ранен, и над тобой кто-то стоит и говорит на московском языке. Что с тобой происходит, где чужой, где свой? Это граница между своими и чужими», — заявила Фарион.

Также экс-депутат осудила бойцов, которые по рации говорят «на московском языке». «Как другие по рации должны сориентироваться, кто это?», — задалась она вопросом.

Фарион выступает с критикой в сторону бойцов ВСУ, которые говорят на русском языке, с начала специальной военной операции. Среди прочего, она предлагала уничтожать отказывающихся переходить на государственный язык русскоязычных жителей Украины.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении Ирины Фарион, которая в одном из интервью заявила, что категорически не воспринимает русскоязычных бойцов ВСУ и не считает их украинцами.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны сообщило о возвращении военнослужащих из плена ВСУ. Россия вызволила 248 бойцов за 173 украинцев

      Экс-депутат Рады раскритиковала русскоязычных солдат ВСУ

      Украинцы заявили об усталости от пропаганды местного телемарафона

      В США заявили о попытках Вашингтона спровоцировать атаку России на Финляндию

      На Украине заявили об отсутствии плана на случай дефицита военной помощи

      В Британии предрекли Украине тяжелую зиму из-за наступления России

      МИД ОАЭ объяснил успех по обмену пленными между Россией и Украиной

      Небензя прокомментировал ситуацию в Красном море

      В США признали удар по репутации западной бронетехники

      На Украине заявили о невозможности победить Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости