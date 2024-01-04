Экс-депутат Рады раскритиковала русскоязычных солдат ВСУ

Фарион осудила русскоговорящих солдат ВСУ за негативное влияние на ход конфликта

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), общающиеся между собой на русском языке, негативно влияют на ход конфликта с Россией. С такой критикой выступила экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион в беседе с каналом ISLND TV.

«Каждое мгновение может быть решающим тогда, если, не дай бог, ты ранен, и над тобой кто-то стоит и говорит на московском языке. Что с тобой происходит, где чужой, где свой? Это граница между своими и чужими», — заявила Фарион.

Также экс-депутат осудила бойцов, которые по рации говорят «на московском языке». «Как другие по рации должны сориентироваться, кто это?», — задалась она вопросом.

Фарион выступает с критикой в сторону бойцов ВСУ, которые говорят на русском языке, с начала специальной военной операции. Среди прочего, она предлагала уничтожать отказывающихся переходить на государственный язык русскоязычных жителей Украины.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении Ирины Фарион, которая в одном из интервью заявила, что категорически не воспринимает русскоязычных бойцов ВСУ и не считает их украинцами.