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14:07, 13 февраля 2024Бывший СССР

На Украине вышла из строя крупная ТЭС

Директор ДТЭК «Энерго» Сахарчук: Приднепровская ТЭС в Днепре вышла из строя

Фото: Yuriy Brykaylo / Shutterstock . Fotodom

Приднепровская теплоэлектростанция (ТЭС) в Днепре вышла из строя и полностью приостановила выработку электричества в результате повреждений. Об этом рассказал генеральный директор Донбасской топливно-энергетическая компании (ДТЭК) «Энерго» Дмитрий Сахарчук в эфире официального канала Верховной Рады на Youtube.

«Повреждено критическое крупногабаритное оборудование, очень важное для работы станции. Станция сейчас не работает», — заявил Сахарчук.

Он добавил, что в случае повышения нагрузки на электросеть, Днепропетровскую область ждут перебои со светом, поскольку Приднепровская ТЭС — крупнейший источник электроэнергии в стране. При этом восстановительные работы могут занять несколько месяцев, отметил чиновник.

Ранее ДТЭК «Энерго» заявила о критических повреждениях крупного энергетического объекта на Украине. Тогда не уточнялось, что речь идет про Приднепровскую ТЭС.

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      Глеб Палехов
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