Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:24, 13 февраля 2024Ценности

На улице заметили девушку в ботинках с крысами внутри

Кадр: @queensmedianyc3 / TikTok

В Нью-Йорке, где на данный момент проходит Неделя моды, заметили девушку в посвященной крысам обуви. Соответствующий ролик опубликован на платформе TikTok.

На размещенных кадрах видно, что неизвестная стоит на улице в ботинках, подошва которых выполнена в виде клеток с муляжом крыс внутри. Бренд упомянутой обуви неизвестен, при этом комментаторы предположили, что владелица могла создать их сама ради Недели моды.

Материалы по теме:
Ушанка, золотой бюст и прозрачные трусы. Чем удивили показы дизайнеров на Неделе моды в Нью-Йорке?
Ушанка, золотой бюст и прозрачные трусы.Чем удивили показы дизайнеров на Неделе моды в Нью-Йорке?
15 февраля 2023
Рианна пережила бедность и насилие в юности. Как ей удалось прославиться на весь мир и стать иконой стиля?
Рианна пережила бедность и насилие в юности.Как ей удалось прославиться на весь мир и стать иконой стиля?
7 января 2023

«Такое возможно только в Нью-Йорке», — подписал публикацию автор. Зрители, в свою очередь, неоднозначно отнеслись к видео, о чем написали в многочисленных комментариях. «Какой ужас», «Крысы — уже часть культуры Нью-Йорка», «Это смешно», — высказывались пользователи сети.

В декабре 2023 года жители Нью-Йорка стали массово покидать город из-за заполонивших его крыс. Мэр города Эрик Адамс подчеркнул, что местные власти принимают меры для улучшения жизни граждан, чтобы сократить число уезжающих.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные захватили редкие дроны ВСУ. Что известно об этих беспилотниках?

      Минобороны России раскрыло потери Украины в зоне спецоперации за сутки

      Блогерша нашла способ долго хранить клубнику в холодильнике без плесени

      Россиянин обжег пищевод после глотка из бутылки купленной на рынке минералки

      Главврач больницы в ДНР раскрыла подробности приезда Киркорова

      На улице заметили девушку в ботинках с крысами внутри

      Российский суд приговорил к колонии обвиненного в педофилии американца

      Россиянин получил срок за упавшую горлом на бутылку жену

      Названы причины для срыва перехода Мбаппе в «Реал»

      Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше