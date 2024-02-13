На улице заметили девушку в ботинках с крысами внутри

В Нью-Йорке, где на данный момент проходит Неделя моды, заметили девушку в посвященной крысам обуви. Соответствующий ролик опубликован на платформе TikTok.

На размещенных кадрах видно, что неизвестная стоит на улице в ботинках, подошва которых выполнена в виде клеток с муляжом крыс внутри. Бренд упомянутой обуви неизвестен, при этом комментаторы предположили, что владелица могла создать их сама ради Недели моды.

«Такое возможно только в Нью-Йорке», — подписал публикацию автор. Зрители, в свою очередь, неоднозначно отнеслись к видео, о чем написали в многочисленных комментариях. «Какой ужас», «Крысы — уже часть культуры Нью-Йорка», «Это смешно», — высказывались пользователи сети.

В декабре 2023 года жители Нью-Йорка стали массово покидать город из-за заполонивших его крыс. Мэр города Эрик Адамс подчеркнул, что местные власти принимают меры для улучшения жизни граждан, чтобы сократить число уезжающих.