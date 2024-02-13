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07:56, 13 февраля 2024Среда обитания

Найдены самые дорогие дома Подмосковья

«РБК»: самый дорогой дом Подмосковья продается за 3,6 миллиарда рублей

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Самый дорогой дом Подмосковья, выставленный на продажу в 2024 году, стоит 3,6 миллиарда рублей. Наименее доступные объекты были найдены экспертами агентств Kalinka Ecosystem и NF Group, передает «РБК».

Речь идет об особняке площадью 1,8 тысячи квадратных метров, расположенном на Рублевке. Внутри дома есть пять спален, шесть санузлов, spa-зона с бассейном, комната отдыха, гостиная с камином, тренажерный зал и отдельный блок для обслуживающего персонала. Интерьер жилья выполнен в современном стиле, среди отличий — высокие потолки и панорамные окна с видом на лес.

На втором месте по цене оказался особняк за 3,1 миллиарда рублей в 2,6 тысячи «квадратов» в деревне Жуковка, а на третьем — дом за три миллиарда в 2,5 тысячи метров в 12 километрах от МКАД по Минскому шоссе. Пятерку лидеров замкнули особняк за 2,45 миллиарда в 3,3 тысячи «квадратов» в 22 километрах от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе и дом за 2,4 миллиарда в 2,4 тысячи «квадратов» в двух километрах от МКАД по Сколковскому шоссе.

Ранее эксперты рынка недвижимости назвали стоимость самой дорогой квартиры на вторичном рынке Москвы. Таким объектом оказалась квартира площадью 901,2 квадратного метра в Пресненском районе за 3,1 миллиарда рублей.

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      Александра Качан
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