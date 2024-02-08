Названа цена самой дорогой квартиры на вторичном рынке Москвы

На вторичном рынке Москвы нашли квартиру стоимостью 3,1 миллиарда рублей

В «НДВ Супермаркет Недвижимости» проанализировали рынок вторичного жилья в районах старой Москвы и назвали стоимость самых дорогих готовых квартир. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Выяснилось, что цена наиболее дорогостоящего объекта достигает 3,1 миллиарда рублей. В такую сумму обойдется многокомнатная квартира площадью 901,2 квадратных метра в Пресненском районе. Лот находится в клубном доме 2009 года постройки, расположенном недалеко от Патриарших прудов. В стоимость квартиры также входит четыре машиноместа общей площадью 58,3 квадрата.

В рейтинге дорогих предложений на рынке готового жилья оказался и район Дорогомилово. Цена вторичной недвижимости в этой локации достигает 2 миллиардов рублей. Во столько обойдется покупка трехуровневого пентхауса с дизайнерской отделкой. Площадь объекта составляет 507,8 квадрата. Лот находится в сталинской высотке 1955 года постройки на Кутузовском проспекте.

Вместе с Дорогомилово второе место в топе районов с самыми дорогими квартирами на вторичном рынке Москвы разделяют Хамовники. Здесь в реализации также представлен элитный лот стоимостью 2 миллиарда рублей. За эту сумму можно приобрести квартиру площадью 469,9 квадрата в историческом здании 1910 года строительства, спроектированном архитектором Густавом Гeльpиxом, и отреставрированном в 2012 году. В цену объекта включен подземный паркинг на четыре машины.

В экспозиции района Якиманка представлен шестикомнатный лот площадью 462 квадратных метра в жилом комплексе, возведенном в 2010 году рядом с парком «Музеон», с видом на Москву-реку, Кремль и Храм Христа Спасителя. Стоимость вторичной квартиры составляет 1,5 миллиарда рублей.

Завершает топ-5 дорогих лотов на вторичном рынке столицы Басманный район, где в реализации находится многокомнатная квартира площадью 920 квадратов в жилом комплексе 2009 года строительства. Объект стоит 1 миллиард 75 миллионов 308 тысяч рублей. За эту цену покупателю обещают не только жизнь в элитном районе столицы, но и винный погреб, пятнадцатиметровый бассейн и спортзал с силовыми и кардиотренажерами.

Также в рейтинг локаций с наиболее дорогой вторичной недвижимостью входят Очаково-Матвеевское, Раменки, Хорошево-Мневники с максимальной стоимостью объекта в районе 1 миллиарда рублей, Арбат (990,5 миллиона рублей) и Покровское-Стрешнево (948,2 миллиона рублей).

Ранее была названа цена самой дорогой квартиры на первичном рынке бизнес-класса Москвы. Речь идет о недвижимости площадью 284,2 квадратных метра, которая продается в жилом комплексе, расположенном в Даниловском районе, со сроком сдачи во втором квартале 2024 года. Лот стоит 258,9 миллиона рублей, что в 31 раз больше квартиры минимальной стоимости в данном сегменте.