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16:33, 13 февраля 2024Забота о себе

Назван главный симптом требующей операции межпозвоночной грыжи

Нейрохирург Шипилин: главным симптомом межпозвоночной грыжи является боль в ноге

Фото: CHUTTERSNAP / Unsplash

Если межпозвоночные грыжи дают о себе знать, то человеку нужна операция, рассказал нейрохирург Сергей Шипилин. Главный симптом такой грыжи он назвал в беседе с News.ru.

По словам Шипилина, нейрохирурги оперируют грыжи в поясничном отделе, из-за которых человек чувствует специфическую боль. «Главный симптом — сдавливание корешка — это боль в ноге. Боль, онемение, нарушение функций [нижней конечности]», — рассказал он.

Врач подчеркнул, что грыжи у всех есть, но если они не вызывают болевых ощущений, операция не нужна. При этом он уточнил, что просто боль в спине необязательно является симптомом грыжи — она может быть и симптомом остеохондроза.

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      Александра Лисица
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