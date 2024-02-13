Назван главный симптом требующей операции межпозвоночной грыжи

Нейрохирург Шипилин: главным симптомом межпозвоночной грыжи является боль в ноге

Если межпозвоночные грыжи дают о себе знать, то человеку нужна операция, рассказал нейрохирург Сергей Шипилин. Главный симптом такой грыжи он назвал в беседе с News.ru.

По словам Шипилина, нейрохирурги оперируют грыжи в поясничном отделе, из-за которых человек чувствует специфическую боль. «Главный симптом — сдавливание корешка — это боль в ноге. Боль, онемение, нарушение функций [нижней конечности]», — рассказал он.

Врач подчеркнул, что грыжи у всех есть, но если они не вызывают болевых ощущений, операция не нужна. При этом он уточнил, что просто боль в спине необязательно является симптомом грыжи — она может быть и симптомом остеохондроза.

Ранее врачи-неврологи Инна Филатова и Светлана Сергеева рассказали о способах избавиться от головной боли. По словам неврологов, головная боль напряжения является первичной головной болью, то есть она возникает не из-за травмы или заболевания.