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16:34, 8 февраля 2024Забота о себе

Названа самая распространенная причина головной боли и способы от нее избавиться

Невролог Сергеева: головная боль чаще всего возникает из-за стресса

Фото: Nik Shuliahin / Unsplash

Головная боль напряжения является самой распространенной формой головной боли и чаще всего возникает из-за стресса и эмоционального перенапряжения. Об этом, а также о способах избавиться от такой боли рассказали врачи-неврологи Инна Филатова и Светлана Сергеева в интервью KP.RU.

По словам неврологов, головная боль напряжения является первичной головной болью, то есть она возникает не из-за травмы или заболевания. Главной причиной болезненных ощущений такого типа Филатова назвала продолжительный стресс, сохраняющийся на протяжении двух-трех недель. Врач отметила, что при боли напряжения обычно появляется сдавливающее чувство в области висков и затылка.

По словам Сергеевой, подобные головные боли чаще всего встречаются у людей с синдромом «менеджера» или «эффективного сотрудника». Такие люди, говорит невролог, добросовестно и ответственно подходят к выполнению любых задач, но если у них что-то не получается, испытывают вегетативные изменения: головную боль, учащенный пульс и сердцебиение, тревогу и бессонницу. Также, по словам Филатовой, головная боль напряжения может возникнуть после долгой работы за компьютером или нескольких часов за рулем из-за неудобного положения спины и шеи.

Чтобы снять головные боли напряжения, важно эмоционально и психологически расслабиться, говорит Сергеева. Она посоветовала делать упражнения и самомассаж для снятия напряжения с мышц шеи, принять теплую ванну или прогуляться. Также, по ее словам, некоторым может помочь чашка кофе или вдыхание любимого аромата. Если головные боли возникают постоянно, то необходимо посетить врача, заключила невролог.

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      Екатерина Улитина
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