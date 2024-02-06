Врач раскрыла опасные последствия приема обезболивающих

Терапевт Соломатина: постоянный прием обезболивающих грозит усилением боли

Постоянный прием обезболивающих грозит развитием лекарственно-зависимого типа боли, предупредила врач-терапевт Елена Соломатина. В программе «Доктор 24» она раскрыла опасные последствия бесконтрольного приема таких препаратов.

По словам Соломатиной, использование обезболивающих или комбинированных препаратов меняет сам процесс купирования головной или мигренозной боли в организме человека. Бесконтрольный прием таких лекарств приводит к тому, что рецепторы, которые защищают тело от перенапряжения, притупляются. В итоге головная боль только усиливается.

«Такой эффект возникает, если принимать обезболивающие около 15 раз в месяц и на протяжении трех месяцев. Это лекарственно-зависимый тип боли», — уточнила Соломатина. Она добавила, что в случае развития подобной боли необходимо обратиться к врачу.

Ранее Соломатина назвала неожиданное полезное свойство корицы. По словам терапевта, эта популярная специя обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, также ее можно добавлять в рацион при похудении.