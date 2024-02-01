Врач назвала неожиданное полезное свойство популярной специи

Диетолог Соломатина: корица притупляет чувство голода

Употребление корицы может способствовать снижению уровня сахара в крови, рассказала диетолог Елена Соломатина. Неожиданное полезное свойство популярной специи она назвала в беседе с News.ru.

По словам Соломатиной, корица обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, также ее можно добавлять в рацион при похудении. «Корица облегчает проникновение энергии в клетку и работу инсулина. Клетка быстрее получает энергию и притупляет чувство голода», — объяснила Соломатина.

Корицу можно добавлять в цикорий, какао или чай. Специалистка порекомендовала заваривать половину чайной ложки корицы кипятком в течение 10 минут и пить полученный настой. Кроме того, отметила Соломатина, корица подходит для приготовления блюд людям, у которых диагностирован сахарный диабет.

Ранее Соломатина рассказала о пользе халвы для пожилых людей. Она отметила, что все виды халвы (подсолнечная, арахисовая, кунжутная, льняная и миндальная) содержат клетчатку.