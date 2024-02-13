Названы продукты для красоты ногтей

Нутрициолог Быстрова: для здоровья ногтей полезны твердые сорта сыра

Из-за дефицита необходимых элементов на ногтях появляются белые точки, борозды, воспаляется кутикула, предупредила врач-нутрициолог Елена Быстрова. Несколько полезных для красоты и здоровья ногтей продуктов она назвала в программе «Доктор 24».

Ухудшение состояния ногтей, объяснила врач, часто связано с дефицитом кальция, при котором рост ногтевой пластины замедляется, а сама она становится ломкой. Рекордсменами по содержанию кальция она назвала твердые сорта сыра, в 100 граммах которого содержится 118 процентов от суточной нормы этого элемента.

Кальций, уточнила нутрициолог, усваивается с витамином D, который можно получить из жирных сортов рыбы — например, лосося, а также из орехов. «Витамин D необходимо принимать дополнительно. Дело в том, что мы живем в полосе, где мало солнца, а элемент поступает в организм вместе с солнечными лучами», — сказала Быстрова.

Для здоровья ногтей, продолжила она, также полезны тыквенные семечки. В 100 граммах продукта содержится 70 процентов от суточной нормы цинка, важного для построения здоровой ногтевой пластины. Их, добавила нутрициолог, достаточно съедать по полторы столовые ложки в день.

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