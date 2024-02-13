Названы сроки принятия Госдумой проекта о лишении статуса уехавших адвокатов

«Ведомости»: ГД 20 февраля примет проект о лишении статуса уехавших адвокатов

Госдума 20 февраля примет законопроект, который предусматривает лишение статуса уехавших из России адвокатов. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на первого зампреда комитета по госстроительству Даниила Бессарабова, ко второму чтению документ одобрили 12 февраля.

Изменения предлагается внести в закон об адвокатской деятельности и адвокатуре. После корректировки действующего законодательства выезжать адвокатам без лишения статуса можно будет для лечения или обучения, а также для сопровождения членов семьи, которые направляются за рубеж ради исполнения трудовых и иных обязанностей, а также по другим уважительных причин, список которых не приводится. Отменить решение о лишении статуса адвоката может Федеральная палата адвокатов (ФПА) — для этого нужно отправить в территориальный орган юстиции уведомление для внесение сведений в адвокатский реестр.

У него [адвоката] есть отношения с палатой, коллегией. У него есть обязанности иногда осуществлять бесплатную юридическую помощь, т. е. быть адвокатом по назначению. И когда адвокат теряет связь со своей палатой и не выполняет свои обязанности, то может быть поставлен вопрос о лишении его статуса Даниил Бессарабов первый зампред комитета Госдумы по госстроительству

Как отметил адвокат Евгений Смирнов, сейчас точной статистики об уехавших из России адвокатов нет, также не существуют никаких обязательств, связанных с уведомлением властей об отъезде. По его мнению, на этом фоне практики массового лишения адвокатского статуса не будет. Такая норма будет использоваться в отношении конкретных представителей профессии после сбора информации про них, уверен он. Под угрозой в таком случае могут быть не только те адвокаты, которые уехали из страны по политическим причинам, но и россияне, оказывающие свои услуги бизнесу за рубежом.

О том, что правительство предложило лишить статуса адвокатов, которые уехали за границу, стало известно 16 октября 2023 года. В апреле Госдума приняла законопроект в первом чтении. Из пояснений авторов поправки следует, что адвокаты, которые уехали из России, в том числе в недружественные страны, продолжают осуществлять свою деятельность, которая может быть направлена на подрыв доверия к институту адвокатуры. По словам вице-президента ФПА Олега Бакулина, предлагаемые меры не являются репрессивным механизмом.

Минюст, объясняя инициативу, заявил, что законопроект связан со случаями, когда адвокаты выезжали на длительный срок или постоянное место жительства за пределы России, в том числе в недружественные страны.