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11:53, 13 февраля 2024Экономика

В России нашли новый способ привлечь иностранные деньги

РБК: Минфин хочет упростить регистрацию бизнеса для иностранцев ради инвестиций
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Министерство финансов России обсуждает вопрос упрощения регистрации юридических лиц иностранцами, что, предположительно, позволит увеличить объем привлеченных из-за рубежа денег. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РБК.

В ведомстве указали, что новый способ должен быть доступен и юридическим лицам из недружественных стран, если те захотят инвестировать в Россию. Однако чтобы такие нормы заработали, необходимо внести изменения в указы президента.

Действующее законодательство обязывает иностранца из недружественного государства получить разрешение на движение средств в правительственной подкомиссии по иностранным инвестициям, что создает дополнительные сложности.

Предложение обсуждалось на онлайн-встрече Американской торговой палаты в России с замглавы Минфина Иваном Чебесковым, от которой из публикации московской коллегии адвокатов «Николаев и партнеры» стало известно 7 февраля. Управляющий партнер коллегии Юрий Николаев отметил, что пока речь идет только об идее, никому не известно, как это будет происходить, как шаги предпримут власти, что в итоге получится и в какие сроки.

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Как добавляет управляющий партнер юридической компании «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов, Россия в ответ на масштабные западные санкции ввела ограничения на вывод средств, однако ограничений на ввод не существует. Поэтому при любом упрощении речь может идти только о том, чтобы иностранцу было позволено воспользоваться результатом работы в России. В свою очередь в BGP Litigation напоминают, что президентский указ включал в себя и запрет на установление права собственности, что можно воспринять и как необходимость разрешения для открытия юрлица.

Старший юрист практики М&A и реструктуризации бизнеса BGP Litigation Екатерина Баранова указала, что пока не видит предпосылок для пересмотра средств контроля в отношении инвесторов из недружественных государств.

Вместе с тем председатель совета Торгово-промышленной палаты по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза напомнил, что правительство ищет средства для технологического развития, а такого объема средств, что предполагается, в стране никогда не было. Поэтому властям будет интересен любой источник финансирования. По его оценкам, для реализации программ в год надо привлекать по 10-15 триллионов рублей.

Однако Николаев считает, что иностранцы из недружественных государств все равно не захотят заводить средства в Россию. Как вариант, они могут использовать новые юрлица для продолжения работы своих предприятий и получения дохода от заблокированных активов, но в этом случае речь о привлечении новых денег не идет.

Ранее сообщалось, что западные инвесторы ускорили вывод средств из китайских активов, разочаровавшись в их перспективах. Причиной такой переоценки стали накопившиеся фундаментальные проблемы в экономике Китая и действия руководства КНР, которое пытается сильнее контролировать бизнес. Главным победителем в результате такого движения средств стали США.

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      Платон Щукин
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