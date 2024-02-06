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18:48, 6 февраля 2024Экономика

Западные инвесторы ускорили вывод денег из Китая

«Ъ»: иностранные инвесторы разочаровались в Китае и выводят деньги из страны

Фото: Carlos Barria / Unsplash

В последнее время китайский фондовый рынок сталкивается с активным выводом средств иностранными инвесторами, которые разочаровались в тех возможностях, что предоставляет для них страна. Об этом со ссылкой на экспертов пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

По словам автора проекта «Китайская угроза» Никиты Митрофанова, отток капитала ускорился из-за действий американских, европейских и британских фондов, поэтому минимальные за многие годы значения биржевых индексов не должны удивлять.

Эксперт не исключил, что действия инвесторов стали реакцией на попытку Пекина подорвать роль доллара в мировой экономике и сделать юань его альтернативной. В частности, китайские власти активно выходят из американских облигаций, что повлияло на стоимость госдолга США.

Также динамику можно объяснить объективными проблемами китайской экономики, которая сталкивается с дефляцией и снижением цен производителей. В таких условиях инвестиции теряют смысл, особенно если речь идет об инструментах со значительной долей риска. Под вопросом оказались и долгосрочные перспективы, в том числе стремление Китая стать первой экономикой мира и опередить США. По итогам 2023 года разрыв между ними только увеличился.

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Опрос участников конференции банка Goldman Sachs показал, что уже более 40 процентов считают Китай непригодным для инвестиций. Убытки от вложений в него фиксируются три года, фондовые индексы находятся на многолетних минимумах.

Ранее исследовательская компания QUICK выяснила, что отток средств инвесторов с бирж Китая, включая Гонконг, с начала 2024 года составил 1,7 триллиона долларов. При этом средства перетекали на рынки основного конкурента — США, чьи фондовые индексы обновляют исторические максимумы. Доля США в общем объеме мирового фондового рынка достигла 48,1 процента, что стало максимумом с 2003 года. Кроме того, из 500 компаний с наивысшей в мире капитализацией 236 являются американскими.

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      Платон Щукин
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