Западные инвесторы ускорили вывод денег из Китая

«Ъ»: иностранные инвесторы разочаровались в Китае и выводят деньги из страны

В последнее время китайский фондовый рынок сталкивается с активным выводом средств иностранными инвесторами, которые разочаровались в тех возможностях, что предоставляет для них страна. Об этом со ссылкой на экспертов пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

По словам автора проекта «Китайская угроза» Никиты Митрофанова, отток капитала ускорился из-за действий американских, европейских и британских фондов, поэтому минимальные за многие годы значения биржевых индексов не должны удивлять.

Эксперт не исключил, что действия инвесторов стали реакцией на попытку Пекина подорвать роль доллара в мировой экономике и сделать юань его альтернативной. В частности, китайские власти активно выходят из американских облигаций, что повлияло на стоимость госдолга США.

Также динамику можно объяснить объективными проблемами китайской экономики, которая сталкивается с дефляцией и снижением цен производителей. В таких условиях инвестиции теряют смысл, особенно если речь идет об инструментах со значительной долей риска. Под вопросом оказались и долгосрочные перспективы, в том числе стремление Китая стать первой экономикой мира и опередить США. По итогам 2023 года разрыв между ними только увеличился.

Опрос участников конференции банка Goldman Sachs показал, что уже более 40 процентов считают Китай непригодным для инвестиций. Убытки от вложений в него фиксируются три года, фондовые индексы находятся на многолетних минимумах.

Ранее исследовательская компания QUICK выяснила, что отток средств инвесторов с бирж Китая, включая Гонконг, с начала 2024 года составил 1,7 триллиона долларов. При этом средства перетекали на рынки основного конкурента — США, чьи фондовые индексы обновляют исторические максимумы. Доля США в общем объеме мирового фондового рынка достигла 48,1 процента, что стало максимумом с 2003 года. Кроме того, из 500 компаний с наивысшей в мире капитализацией 236 являются американскими.