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12:06, 6 февраля 2024Экономика

Инвесторы устремились с бирж Китая в США

Nikkei: средства инвесторов перетекают из Китая в фондовый рынок США

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Отток средств инвесторов с бирж Китая, включая Гонконг, с начала 2024 года составил 1,7 триллиона долларов, подсчитала базирующаяся в Токио исследовательская компания QUICK, данные которой приводит Nikkei.

Уточняется, что в этот же период совокупная цена акций компаний США выросла на 1,4 триллиона долларов, до 51 триллиона. В результате она достигла максимальной с 2003 года доли от общего объема мирового фондового рынка, составившей 48,1 процента. Таким образом, инвесторы устремились из КНР преимущественно в США.

По данным исследователей, из 500 компаний с наивысшей в мире капитализацией 236 являются сейчас американскими, а к Китаю относятся только 35 корпораций, что на 60 процентов меньше, чем было три года назад.

Как стало известно 5 февраля, китайский фондовый индекс CSI 1000, объединяющий небольшие компании, обвалился на 6,2 процента. С начала года он потерял уже 27 процентов, что, по версии Bloomberg, выглядит сигналом, предупреждающим о потенциальном падении всего второго по величине фондового рынка в мире.

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      Дмитрий Воронин
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