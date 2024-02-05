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16:03, 5 февраля 2024Экономика

Акции небольших китайских компаний обвалились

Bloomberg: акции небольших китайских компаний упали более чем на 6 % за сутки
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Aly Song / Reuters

На фоне действий китайских властей, свидетельствующих о желании поддержать крупнейшие национальные компании, основной фондовый индекс CSI 300 в понедельник, 5 февраля, несколько вырос после многодневного падения. В то же время индекс CSI 1000, объединяющий небольшие компании, обвалился на 6,2 процента, пишет Bloomberg.

С начала года CSI 1000 потерял уже 27 процентов. Как отмечает издание, такая динамика выглядит сигналом, предупреждающим о потенциальном падении всего второго по величине фондового рынка в мире.

Противоположное движение акций крупнейших и более мелких компаний на бирже говорит о том, что инвесторы больше не верят во второй эшелон и пытаются поймать момент роста крупных предприятий, пока в них массово вливаются государственные деньги.

Биржевые фонды в последние недели фиксировали рекордный объем торгов по индексу CSI 300, что было очень похоже на вмешательство государства. Однако пока эти усилия позволяют только удерживать рынок от панических настроений.

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Некоторый позитив возник после того, как власти допустили вливание в биржу двух триллионов юаней (278 миллиардов долларов), но уже в начале февраля на фоне очередной слабой статистики CSI 300 обновил пятилетний минимум. Эксперты отмечают, что сама по себе скупка акций государством эффективна только в краткосрочный период, но как основной инструмент она не способствует доверию.

Ситуацию усугубляет стремление Пекина закрыть информацию об экономике и сделать упор на отрицании проблем, запрете негативных комментариев и экспертных оценок и обещаниях исправить ситуацию.

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      Платон Щукин
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