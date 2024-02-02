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15:01, 2 февраля 2024Экономика

Китайский фондовый рынок ускорил падение

На китайском фондовом рынке начались распродажи из-за пессимизма инвесторов

Фото: Unsplash

Акции китайских компаний ускорили падение в последнюю неделю, шанхайский индекс Shanghai Composite показал худший результат за пять лет в результате панических распродаж и принудительной ликвидации отдельных сделок, сообщает РИА Новости.

В пятницу он опустился на 1,5 процента, а по итогам недели падение составило 6,2 процента — это худший результат с октября 2018 года. Основной китайский индекс CSI 300 закрыл торги снижением на 1,2 процента, обновив минимум с января 2019 года.

Главный экономист First Seafront Fund Management Ян Делонг подчеркнул, что тренд к снижению на рынке только усиливается и приобретает характер «снежного кома». Остановить обвал пытались государственные инвесторы, например, биржевые фонды, связанные с фондом Central Huijin, активно скупали акции в последние часы торгов.

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Профессор делового администрирования в Школе бизнеса Дардена Университета Вирджинии Деннис Янг же считает, что такие меры не восстановят доверие глобальных инвесторов, а бесконечно прибегать к ним не получится. По его словам, Пекину следует решать фундаментальные проблемы своей экономики, а не заливать пожар ликвидностью.

С таким подходом согласны аналитики Morgan Stanley, указавшие, что воодушевление по поводу государственного стимулирования оказалось кратковременным, а экономические данные по-прежнему подтверждают пессимистические настроения.

Ранее эксперты отмечали, что решение Народного банка Китая с 5 февраля снизить ставку резервирования на 50 базисных пунктов для коммерческих банков обнадежило инвесторов, потому что такая мера позволяет организациям высвободить около триллиона юаней (140 миллиардов долларов) для поддержки рынка.

Но вышедшая позднее макроэкономическая статистика перекрыла позитивный эффект. В том числе разочаровал индекс производственной активности (PMI). После четвертого подряд месячного снижения он достиг 49,2 пункта (показатель ниже 50 пунктов свидетельствует о спаде).

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      Платон Щукин
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