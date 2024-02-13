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09:30, 13 февраля 2024Из жизни

Невеста потребовала от гостей 100 тысяч рублей за присутствие на свадьбе

В Канаде невеста отменила свадьбу из-за отказа гостей дарить по 100 тысяч рублей

Фото: Álvaro CvG / Unsplash

В Канаде невеста отказалась проводить свадьбу и рассталась с женихом из-за нежелания гостей дарить по 1,5 тысячи канадских долларов (101 тысяча рублей). Об этом сообщает Unilad.

Девушка по имени Сьюзан рассказала, что вместе с возлюбленным решила сыграть роскошную свадьбу по совету местного экстрасенса. На торжество пара планировала потратить около 60 тысяч канадских долларов (четыре миллиона рублей). Чтобы покрыть расходы, Сьюзан потребовала от каждого из гостей 1,5 тысячи канадских долларов за присутствие на празднике. Однако большинство друзей и близких ответили на ее просьбу отказом.

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Невеста пришла в ярость от такой реакции. В результате возлюбленные не только отменили свадьбу, но и приняли решение расстаться. Сьюзан объявила о разрыве в социальных сетях, однако не стала извиняться за то, что требовала деньги от близких. Она заявила, что некоторые родственники и друзья подарили ей гораздо более крупные суммы. «Если вы не могли внести свой вклад, вас не приглашали на нашу эксклюзивную свадьбу. Это праздник, который бывает раз в жизни», — написала она.

Ранее сообщалось, что в Индии жених сбежал от невесты перед брачной ночью и несколько дней скрывался другом городе. Родственники не смогли его найти и обратились в правоохранительные органы.

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      Алиса Удовик
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