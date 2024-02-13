Стало известно о нехватке артиллерийских снарядов у ВСУ

The Guardian: ВСУ нечем ответить на удары России из-за нехватки артиллерии

Аналитик Королевского института оборонных исследований Сэм Крэнни-Эванс заявил, что нехватка артиллерийских снарядов делает солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) беззащитными перед огневой мощью России. Об этом он сообщил в интервью газете The Guardian.

Эксперт подчеркнул, что украинским военным больше нечем ответить на удары России. «А если украинцы не в состоянии вести ответный огонь, все, что они могут сделать — это попытаться выжить», — отметил он.