Пашинян рассказал о приказе Минобороны Армении после инцидента на границе

Пашинян: МО Армении отдало приказ войскам не провоцировать эскалацию на границе

Министерство обороны (МО) Армении отдало приказ войскам не провоцировать эскалацию на границе с Азербайджаном и не поддаваться на провокации. Об этом сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает РИА Новости.

13 февраля Азербайджан провел военную операцию на границе с Арменией, назвав ее «операцией возмездия». Азербайджанские военные атаковали пост армянских сил в районе населенного пункта Неркин Ханда Сюникской области. В результате боевой пост армии Армении был уничтожен.