Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:01, 13 февраля 2024Бывший СССР

Пашинян рассказал о приказе Минобороны Армении после инцидента на границе

Пашинян: МО Армении отдало приказ войскам не провоцировать эскалацию на границе

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Министерство обороны (МО) Армении отдало приказ войскам не провоцировать эскалацию на границе с Азербайджаном и не поддаваться на провокации. Об этом сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает РИА Новости.

13 февраля Азербайджан провел военную операцию на границе с Арменией, назвав ее «операцией возмездия». Азербайджанские военные атаковали пост армянских сил в районе населенного пункта Неркин Ханда Сюникской области. В результате боевой пост армии Армении был уничтожен.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      По полигону ВСУ нанесли мощные ракетные удары. Там могли находиться до 1500 солдат

      В России задержали треш-стримера из-за ролика с избиением людей в прямом эфире

      В США изобрели умные серьги

      Турист привез из Африки мумии обезьян и попался на таможне

      Раскрыт новый диагноз упавшей на улице звезды «Кадетства»

      Глава евродипломатии прокомментировал обстрел границы Армении

      «Москвич» пообещал перейти на новую схему сборки автомобилей

      Пашинян рассказал о приказе Минобороны Армении после инцидента на границе

      «Зенит» обыграл бразильский «Сантос» в последнем матче Кубка равноправия

      Лолита отреагировала на новость об отмене ее юбилейного тура

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше