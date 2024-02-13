Азербайджан провел «операцию возмездия» на границе с Арменией. Уничтожен боевой пост армянской армии

Азербайджан заявил о военной операции против ВС Армении в Сюникской области

Подразделения войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана провели военную операцию на границе с Арменией, назвав ее «операцией возмездия». Был атакован пост Вооруженных сил (ВС) Армении в районе населенного пункта Неркин Ханда Сюникской области.

13 февраля подразделениями Госпогранслужбы была проведена «операция мести» в ответ на провокацию, совершенную вчера ВС Армении

ГПС Азербайджана пресс-служба

Пост ВС Армении был полностью уничтожен

Пресс-центр ведомства сообщил, что в результате операции боевой пост ВС Армении, где 12 февраля, по данным ГПС, были обстреляны азербайджанские солдаты, был полностью уничтожен, а «боевые позиции замолчали».

Кроме того, поступила информация о серьезных жертвах среди личного состава боевого поста.

На каждую провокацию армянской стороны, направленную на обострение оперативной обстановки на условной государственной границе Азербайджан — Армения, отныне будут отвечать более серьезные и решительные меры ГПС Азербайджана пресс-служба

В пограничной службе Азербайджана указали, что за произошедшее ответственность несет только военно-политическое руководство Армении.

Фото: Sergei Grits / AP Photo

Азербайджанские ВС прекратили огонь в направлении армянских позиций в 9:30 (8:30 по московскому времени). Позже в Минобороны Армении сообщили, что обстрел с азербайджанской стороны не пережили четыре человека. Еще один получил ранения.

Атаке предшествовал обстрел азербайджанских военнослужащих

По данным Caliber.Az, 12 февраля в Зангиланском направлении армянский снайпер ранил азербайджанского военнослужащего. Его эвакуировали в медучреждение на вертолете. Ситуация была зафиксирована камерами видеонаблюдения.

Кроме того, в этот же день в 20:50 и 23:40 подразделения ВС Армении со своих позиций в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Коханаби Товузского района.

Впоследствии Баку и Ереван обменялись обвинениями в обстрелах своих позиций на границе.

Ереван предлагал Баку подписать пакт о ненападении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 28 января сообщил, что Ереван предложил Баку подписать пакт о ненападении. Он пояснил, что документ необходим, если процесс подписания мирного договора затянется. Премьер отметил, что Армения предложила Азербайджану ввести механизм взаимного контроля над вооружениями.

В декабре 2023 года Азербайджан и Армения опубликовали совместное заявление о мерах по урегулированию конфликта. Тогда стороны согласились на взаимный обмен части пленных, а также были намерены «предпринять ощутимые шаги по укреплению взаимного доверия».

В заявлении было указано, что стороны отметили существующую историческую возможность достичь долгожданного мира в регионе.

Армения и Азербайджан ведут переговоры о заключении мирного договора. Одним из серьезных препятствий стал вопрос демаркации общего участка границы.